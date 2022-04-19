Магас, 19 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ингушетии планируется охватить организованным летним отдыхом в 2022 году более 5 тыс. детей. На эти цели будет направлено около 60 млн рублей, сообщили 19 апреля в пресс-службе правительства региона.

Prokuror-kaluga.ru В летнем детском лагере отдыха

Большинство школьников будут отдыхать в пришкольных лагерях. Таких в республике будет открыто 45. В них получат путевки свыше 3,5 тыс. детей. Еще около полутора тысяч школьников поедут в стационарные загородные лагеря отдыха.

Так, планируется организовать отдых ингушских детей в лагере «Аьрзи» в Джейрахском районе, оздоровительном лагере имени В. Комарова в Сунженском районе, в центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобекском районе, и в оздоровительном лагере «Нефтяник» в городе Малгобеке. Все работы по подготовке этих оздоровительных организаций к приему детей должны быть завершены до 20 мая.