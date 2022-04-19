Москва, 19 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Семилетние дети интересуются всем тем же, что интересно взрослым. Но решение о введении уроков истории с первого класса уполномочено принимать Минпросвещения. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Школьники

По его словам, несмотря на любознательность первоклашек, решение об изучении истории должны принимать специалисты.

«Главное, чтобы это было изучение истории Отечества. А история у России богатая», — подчеркнул Песков.

Как сообщалоИА REGNUM, в школах России уроки истории будут проводиться с первого класса, заявил на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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