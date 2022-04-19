Песков прокомментировал идею изучения истории с первого класса
Москва, 19 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Семилетние дети интересуются всем тем же, что интересно взрослым. Но решение о введении уроков истории с первого класса уполномочено принимать Минпросвещения. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.
По его словам, несмотря на любознательность первоклашек, решение об изучении истории должны принимать специалисты.
«Главное, чтобы это было изучение истории Отечества. А история у России богатая», — подчеркнул Песков.
Как сообщалоИА REGNUM, в школах России уроки истории будут проводиться с первого класса, заявил на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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