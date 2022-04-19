Ханты-Мансийск, , 13:28 — REGNUM В Югре за сутки на 19 апреля госпитализировали 16 больных с COVID-19, 95 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, на 30 человек меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Нижневартовск — 18.

С начала пандемии в Югре к 19 апреля насчитывается 208 737 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 191 пациент, 2535 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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