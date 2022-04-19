Москва, 19 апреля 2022, 13:27 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.
С ратификацией протокола будет установлена возможность предоставления отсрочки до 180 дней по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров с территории государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в свободные (специальные, особые) экономические зоны России.
Армения и Белоруссия протокол уже ратифицировали.
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