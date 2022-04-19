История вопроса

Евразийский экономический союз – международная организация, ставящая цель обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики государств-членов союза.

Союз был создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане и вступил в силу с 1 января 2015 года.

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств ЕАЭС. Совет собирается не реже, чем раз в год. Не реже двух раз в год собирается Межправительственный совет, в состав которого входят председатели правительств стран-членов. Постоянно действующим органом является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Для решения спорных вопросов существует суд Союза.

Председательство в ЕАЭС переходит каждый год к следующей по алфавиту стране. Бюджет ЕАЭС формируется из взносов государств-членов в российских рублях.

В 2015 году в ЕАЭС вступили Армения и Киргизия. Молдавия с 2018 года имеет статус наблюдателя. Китай, Иран, Вьетнам и Куба подписали с ЕАЭС соглашения о Зоне свободной торговли. Всего о своём желании тем или иным образом сотрудничать с ЕАЭС заявили около 50 стран.

