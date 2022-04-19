Мадрид, 19 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в издательстве, выпускающем книги писателя.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Отмечается, что Варгас Льоса чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в своем доме в Мадриде.

Из-за болезни 86-летнего перуанского писателя Испанская королевская академия языка отложила мероприятие, которое Марио Варгас Льоса планировал провести 19 апреля с директором учреждения, академиком которого он также является.