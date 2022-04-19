Кемерово, 19 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В медицинские организации Кемеровской области по поводу присасывания клещей обратились уже 29 человек, их них детей и подростков до 17 лет – девять человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

«Обращаем внимание жителей области в случае присасывания клещей на необходимость обращения за медицинской помощью для удаления и исследования снятых клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что территория Кузбасса является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту.