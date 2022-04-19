Бейрут, , 13:33 — REGNUM Ливанское военизированное движение «Хезболла» готово поддержать фракции палестинского сопротивления в вооружённом противостоянии с израильской армией. Об этом 19 апреля сообщает Al-Manar со ссылкой на заявление заместителя главы движения шейха Наима Кассема.

Хезболла Sdusyria.org

По его словам, «Хезболла» осуждает агрессию против мечети Аль-Акса и исламских святынь в Иерусалиме.

«Мы заявляем, что палестинцы не одиноки на поле боя. Мы будем сопротивляться с оружием в руках и всеми другими способами, которые есть в распоряжении сил сопротивления. Тот, кто выступает против сопротивления в его военной борьбе, в первую очередь выступает против дела Палестины», — заявил Наим Кассем.