Москва, , 13:26 — REGNUM Совещание по ситуации в металлургической отрасли проведёт 19 апреля российский президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Металлургическое предприятие Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что президент продолжает отраслевые совещания. Уже прошло ставшее традиционным совещание по экономике в целом.

«На этой неделе также президент и правительство позанимаются вопросами металлургии, металлургической отрасли», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля российский президент провёл совещание по развитию Арктики. Он поручил, в частности, уделить особое внимание всем проектам и планам, связанным с этим регионом, а также обеспечить полное снабжение Арктики всеми необходимыми товарами и услугами.

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