Санто-Доминго, , 13:38 — REGNUM Сильные дожди затопили 18 апреля несколько провинций на южном побережье Доминиканской Республики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Наиболее пострадали низменные районы, двухдневный ливень затопил улицы и постройки, а также вызвал коллапс на дорогах. О пострадавших или погибших не сообщается.

По данным метеорологов, дожди на юге продолжатся до 19 апреля, после чего осадки распространятся на северную, западную и восточную часть острова. В настоящее время жёлтый уровень опасности объявлен в восьми южных провинциях.

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