Санто-Доминго, 19 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Сильные дожди затопили 18 апреля несколько провинций на южном побережье Доминиканской Республики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

Наиболее пострадали низменные районы, двухдневный ливень затопил улицы и постройки, а также вызвал коллапс на дорогах. О пострадавших или погибших не сообщается.

По данным метеорологов, дожди на юге продолжатся до 19 апреля, после чего осадки распространятся на северную, западную и восточную часть острова. В настоящее время жёлтый уровень опасности объявлен в восьми южных провинциях.