Ярославль, , 13:26 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев продемонстрировал открытость и готовность к диалогу с политическими силами и общественностью во время ежегодного доклада в областной думе. Об этом ИА REGNUM рассказали приглашённые на отчёт политики и общественники.

Михаил Евраев Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM 19 апреля Евраев выступил со своим первым отчётом перед региональным заксобранием. Но фактически аудитория отчёта была шире.

«Для меня очень важно, что впервые на такие отчёты губернатора была приглашена общественность, — сказала президент Ярославской торгово-промышленной палаты Наталья Рогоцкая. — Я была рада здесь видеть своих коллег из Общественной палаты, предпринимателей. Также здесь мы видели заместителей председателя правительства. Уровень открытости, уровень подготовки к диалогу был очень высокий».

Депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «СпектрИнвестСтрой» Сергей Смоленский обратил внимание на промышленный рост по итогам 2021 года, о котором в докладе говорил Михаил Евраев. По мнению Смоленского, важно продолжать развивать промышленность, что позволит наполнять бюджет и выполнять все обязательства.

«Второй момент, который меня порадовал — это то, что был услышан запрос на общение с населением. Потому что люди, по большому счёту, хотят видеть власть с человеческим лицом. Чтобы был диалог, который позволяют людям не только ждать, что власти решат, а принимать участие в выработке этих решений. Слова Михаила Яковлевича внушают очень хорошую надежду на это», — сказал Сергей Смоленский.

Начальник регионального штаба «Юнармии» Тарас Сидорин обратил внимание на планы по патриотическому воспитанию.

«Михаил Яковлевич чётко дает понимание, что у нас власть открыта, что вопросы жителей находят понимание и решение. Я увидел лично, что он хорошо знает все проблемы, которые существуют в Ярославской области. Самое главное я услышал в докладе, что большое внимание в этом году будет уделено патриотическому воспитанию. Для нас это очень важно. Сегодня было сказано об открытии на базе ДОСААФ клуба Юнармии, где патриотические клубы будут объединены в одно целое», — рассказал Тарас Сидорин.

После доклада свои вопросы смогли задать депутаты Ярославской областной думы. Регламент предполагал не более трёх вопросов от фракции. Как отметил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, в реальности вопросов было задано значительно больше. Михаил Евраев ответил на 24 вопроса вместо 13 запланированных.

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