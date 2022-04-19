Ярославль, 19 апреля 2022, 13:26 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев продемонстрировал открытость и готовность к диалогу с политическими силами и общественностью во время ежегодного доклада в областной думе. Об этом ИА REGNUM рассказали приглашённые на отчёт политики и общественники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM 19 апреля Евраев выступил со своим первым отчётом перед региональным заксобранием. Но фактически аудитория отчёта была шире.
Депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «СпектрИнвестСтрой» Сергей Смоленский обратил внимание на промышленный рост по итогам 2021 года, о котором в докладе говорил Михаил Евраев. По мнению Смоленского, важно продолжать развивать промышленность, что позволит наполнять бюджет и выполнять все обязательства.
Начальник регионального штаба «Юнармии» Тарас Сидорин обратил внимание на планы по патриотическому воспитанию.
После доклада свои вопросы смогли задать депутаты Ярославской областной думы. Регламент предполагал не более трёх вопросов от фракции. Как отметил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, в реальности вопросов было задано значительно больше. Михаил Евраев ответил на 24 вопроса вместо 13 запланированных.
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