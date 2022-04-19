Запорожье, Украина, , 13:25 — REGNUM Киевские боевики произвели удар кассетными боеприпасами по мирным жителям села Пологи, которое находится в освобождённой части Запорожской области. Об этом 19 апреля сообщает Минобороны РФ.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из которых не подлежат восстановлению. Также была госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица пожилая жительница села.

«Я первая проснулась от того, что услышала. Начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь все горит… В чем лежали, в том и выскочили. Я помню, я слышала три громких взрыва. Потом бабушку здесь привалило, но она выбралась. Вся была в крови», — рассказала другая жительница села.

При этом она добавила, что лицо пожилой женщины было изранено осколками и добавила, что после этого вызвали скорую помощь и экстренные службы для тушения пожара.

Также муж женщины рассказал, что кассетными боеприпасами была посечена вся улица и везде валяются осколки, которые превратили забор в решето.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар сразу по двум районам Донецка – Кировскому и Петровскому.