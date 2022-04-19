Москва, 16 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В России ускоренными темпами возводят школы. С момента начала реализации национального проекта «Образование» возведено уже более 700 новых учебных заведений. Планируется, что до конца 2024 года количество построенных в рамках нацпроекта новых учебных учреждений в стране достигнет 1300.

Пресс-служба правительства Воронежской области Новая школа

Только к началу действующего учебного года свои двери открыла 71 новая школа более чем на 50 тыс. учеников. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, такого нет нигде в мире.

«У нас идет масштабная программа по строительству школ. Уже порядка 700 школ построено, а если в целом по всем программам — это 900 школ. Такого нет нигде в мире: многие школы с бассейнами, современными столовыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу», — отметил глава профильного министерства на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в начале 2023 года.

Помимо строительства новых школ, планом предусмотрено до конца 2026 года реализовать программу капитального ремонта и технического обновления действующих общеобразовательных учебных заведений: в нее войдут 7300 зданий. Темпы капитального ремонта в 2022–2023 годах тоже ускорились: будет отремонтировано три тысячи зданий, преимущественно в сельской местности. К 2024 году все 27 тысяч сельских школ будут оборудованы согласно современным требованиям.

Осенью 2022 года новый рекорд был зарегистрирован в Сибири: в микрорайоне Красноярска — Бугаче — построили самую крупную в азиатской части страны школу, в ней теперь могут учиться 1550 человек. Руководитель учебного заведения Татьяна Жихарева поделилась впечатлениями от процесса создания образовательного учреждения: «Все было интенсивно, насыщенно, рядом были хорошие люди, которые мне помогали, это очень ценно».

Для учеников начальной школы организовали специальные кабинеты группы продленного дня, где выделены игровая, учебная зоны и спальни для первоклассников — отдельные для мальчиков и девочек. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино — и фотостудия, а также коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты.

Администрация Красноярска В Красноярске открылась самая большая школа за Уралом

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По мнению директора, возможности у новой школы — безграничные.

«Есть хорошие площади, есть оборудование, есть даже возможности вести онлайн-конференции с московскими и петербургскими вузами. И такое общение уже запланировано. Наши дети будут вести исследования, взаимодействовать со столичными ребятами и удивлять их нашими результатами», — уверена Жихарева.

Администрация Красноярска В микрорайоне Бугач Красноярска открылась школа на 1550 мест

Рассказывая о секциях и кружках для учащихся, директор, помимо занятий по иностранным языкам, особо отметила спортивные программы. В школе помимо современных учебных классов есть спортивные и тренажерный залы, пространства для хореографии, фитнес-аэробики, лечебной физкультуры, а также стрелковый тир. На территории пришкольной физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения

Администрация Красноярска Новая школа в Красноярском крае: более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников

Есть в красноярской школе и все условия для маломобильных учеников: пандусы, лифты, отдельные гигиенические комнаты и специальная мебель в классах.

В феврале 2023 года школа № 72, построенная по нацпроекту «Образование», открылась в Брянске. Новое учебное заведение рассчитано на 1225 учеников. Здание состоит из четырех функциональных блоков, сформированных вокруг двух внутренних дворов. В школе есть лингафонный кабинет, медико-биологический и инженерно-технологический классы, лаборатории инженерной графики, 3D-моделирования и прототипирования, исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций.

Сегодня 72-ю школу Брянска посещают 702 ученика, распределённых по 26 классам. В школе рассчитывают, что уже летом будут набраны все 1225 учеников.

«С 1 апреля по 30 июня мы объявляем набор в первые классы и параллельно в добавочные классы по всем параллелям. Наполняемость в каждом из них должна быть не менее 25 человек, из этого расчёта мы и будем набирать учеников. Наша задача сейчас — удержать первую смену и сохранить места за теми детьми, которые адресно закреплены за нашей школой», — отметил директор школы №72 Константин Василенко.

По его словам, не только знаниями манит учеников новая школа.

«Секциями и кружками мы планируем охватить 100% школьников. Это не только спорт и культура, но и внеурочная деятельность. Дети сами выбирают понравившуюся дисциплину и посещают занятия учителей-предметников. Это обязательный внеаудиторный компонент учебной программы. Детям предоставляется возможность узнать больше, чем рассказано в школьном учебнике», — подчеркнул директор школы.

Ректор Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин напомнил слова президента России, обращенные к выпускникам прошлого года, о том, что им «предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды».

«Президент абсолютно прав. Но чтобы у завтрашних выпускников всё получилось, сегодня мы должны дать им возможность заложить фундамент будущих успехов. Именно для этого создаются такие образовательные центры», — отметил Валерий Егорушкин.

Министерство просвящения РФ В Брянске открылась школа на 1225 мест, построенная по нацпроекту «Образование»

В январе 2022 года школу-сад открыли в Новолитовске Приморского края. Просторное здание построено по национальному проекту «Образование» и рассчитано на 220 учеников. Это дети Новолитовска и еще четырех сел: Васильевки, Кирилловки, Волчанца и Душкино. Ребят возят на школьных автобусах.

«Дети рады больше, наверное, чем педагогический коллектив. Потому что школа очень большая, большие рекреации, детям есть где развернуться. По сравнению с той школой, в которой мы обучались с 1995 года», — пояснила директор школы Дарья Керимова. Новое здание имеет большой спортзал, актовый зал для проведения общешкольных культурных мероприятий. Также оборудованы просторная столовая, специальные помещения-мастерские для мальчиков и девочек, отдельные места для отдыха, пришкольный стадион. В штате образовательного учреждения — 19 педагогов.

В начале 2023 года новую современную школу на 550 мест открыли в Новоалтайске (Алтайский край). Здание школы №15 возводилось в новом квартале города в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года. В учебное заведение, оснащенное по последнему слову техники, с удовольствием перевелись не только дети, но и учителя.

«Современное оборудование, которое у нас есть, это интерактивная доска, с которой можно работать не просто в процессе показа презентаций, можно работать со всем классом. Мы сейчас только играли, например, в крестики-нолики на уроке английского языка, составляли предложения. Также в кабинете есть документ — камера. Причем это есть в каждом кабинете, каждый учитель может этим пользоваться. Поэтому современное оборудование — это, конечно, большое преимущество. Именно поэтому я и выбрала эту школу», — говорит учитель иностранных языков Анастасия Нестерова.

Правительство Алтайского края В Новоалтайске открыли новую современную школу на 550 мест

Ученики также довольны новым учреждением.

«Я училась в школе номер 166, тоже замечательная школа. Но здесь новое оборудование, новые учителя, новые одноклассники. Со всеми сдружились уже, ребята все хорошие. Я очень счастлива, что перевелась в эту школу», — поделилась ученица школы №15 г. Новоалтайска Анастасия Красилова.

В школе есть лаборатории, кабинеты логопеда, психолога, военной подготовки, столярная и слесарная мастерские, медицинский блок, столовая на 275 мест, актовый зал, два спортивных зала по 277 квадратных метров с подсобными помещениями, предназначенные для учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, спортивной гимнастке, аэробике.

Правительство Алтайского края Новоалтайск. Новая школа

По указу президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Основная цель нацпроекта «Образование» — обеспечить равный доступ детей к качественному образованию, отвечающему современным требованиям, вне зависимости от места проживания и социального статуса. В рамках нацпроекта педагоги по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе педагогических вузов педагогических технопарков «Кванториумов».