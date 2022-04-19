* запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 19 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Баглан сообщают, что в засаде Фронта национального сопротивления в уезде Хост-ва-Ференг трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, а их пикап сожжён.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

Собеседники газеты «8 Собх» уточнили, что боестолкновение произошло в долине Чархе-Фалак в уезде Хост-ва-Ференг.

По словам источника, уже несколько дней в разных частях уезда продолжаются разрозненные боестолкновения.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане пока не дали комментариев.