Москва, 19 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Концерн Henkel выступил с заявлением о прекращении бизнеса в России, сообщает 19 апреля ТАСС.

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Компания из Германии является одним из крупнейших производителей бытовой химии в мире. В России Henkel принадлежат несколько заводов.

Ранее в компании рассказывали о планах остаться в России. Компании принадлежат торговые марки Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», Losk, Somat, E, Clin, Fa, Taft, got2b, Brillance, IGORA System, Natural Styling, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu, «Момент» и другие.