Париж, 19 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что представит свою отставку и отставку правительства через несколько дней после выборов, сообщает Le Parisien.

Florian DAVID Жан Кастекс

Жан Кастекс объявил, что уйдет в отставку, как и его правительство, «в ближайшие дни после» возможного переизбрания Эммануэля Макрона.

«Я один из тех, кто считает, что после переизбрания президента необходимо найти новый импульс», — уточнил Жан Кастекс в интервью France Inter, когда его спросили, останется ли он премьер-министром до выборов в законодательные органы 12–19 июня.

«После переизбрания в последующие дни, как предписывает традиция, я подам прошение об отставке и отставке правительства президенту республики», — пояснил премьер-министр.

Согласно данным опроса Ipsos, уходящий президент Эммануэль Макрон наберет 56% голосов, а Марин Ле Пен — 44%. В 2017 году Эммануэль Макрон одержал победу, набрав 66% голосов.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.