Симферополь, 19 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сообщения о минированиях поступили в несколько детских садов города Симферополя 19 апреля, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

«В детские сады Симферополя №2,16,61 и 91 поступили сообщения о минировании», — говорится в сообщении.

Из зданий детсадов эвакуированы воспитанники и персонал. Помещения и прилегающую территорию проверяют специалисты профильных служб.

В последние недели в учреждения Крыма, в том числе школы, систематически поступают сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, все они оказывались ложными.