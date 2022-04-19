Юстинский район, , 13:21 — REGNUM Более семи месяцев администрация Юстинского района Калмыкии работает без руководителя. Нарушение требований федерального и республиканского законодательства о местном самоуправлении выявила прокурорская проверка, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 19 апреля.

Прокуратура Ysia.ru

В ходе проверки установлено, что в августе 2021 года глава Юстинского сельского муниципального образования досрочно ушёл в отставку. С этого момента до настоящего времени собрание депутатов Юстинского СМО не объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района.

«Бездействие представительного органа более семи месяцев нарушает требования федерального и республиканского законодательства о местном самоуправлении, препятствует функционированию всей структуры органов местного самоуправления, в том числе местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) по решению вопросов местного значения, что существенно нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц», — уточнили в ведомстве.

В адрес председателя собрания депутатов Юстинского СМО внесено представление об устранении нарушений. В Юстинский районный суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия собрания депутатов незаконным.