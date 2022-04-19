Москва, , 13:21 — REGNUM Южный военный округ Вооруженных был России за год получит более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники, заявил 19 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году в Южном военном округе проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более 3 тыс. современного вооружения и военной техники, завершается строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры», — сказал Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр также добавил, что остается в приоритете и подготовка органов военного управления и подразделений округа, до конца года их запланировано более 400, с начала года уже проведено более 100.

Кроме того, большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и выполнению социальных гарантий. Продолжается обеспечение военнослужащих ЮВО и их семей служебным и постоянным жильем. На текущий год 758 человек уже заселились в служебные квартиры, а 849 военнослужащих обеспечены постоянным жилье, заключил Шойгу.