Астана, 19 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум.

Publicdomainpictures.net Коррупция

Сотрудники Антикоррупционной службы Казахстана совместно с представителями Генпрокуратуры предотвратили хищение из госбюджета 180 млрд тенге (около $400 млн). Об этом 19 апреля сообщили в Антикоррупционной службе.

«Должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путём незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предполагаемая сделка предусматривала, что заводы должны были вырабатывать электроэнергию и продавать её государству по завышенным ценам в течение 15 лет. Выделенные деньги были арестованы, также правоохранители задержали заместителя министра экологии и руководителей компании.

Сообщается, что остальные подробности разглашению не подлежат.