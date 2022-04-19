Москва, 19 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Уроки истории будут проводиться в школах России, как и раньше, с пятого класса, но уже с первого класса можно обсуждать историю своего края в рамках предмета «Окружающий мир». Об этом в ходе форума «Сила – в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«Уроки истории будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своего края, свой малой родины», — сказал Кравцов.

По его словам, в рамках такой деятельности можно будет посещать музеи и выставки: «Это можно делать в рамках внеурочной, внеклассной деятельности».