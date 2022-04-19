Белвью, США, 19 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В онлайн-магазине Steam компании Valve спустя много лет состоялся релиз игры Tag: The Power of Paint, которая легла в основу популярной Portal 2. Об этом 19 апреля сообщает портал PCGamesN.

Steam

Tag: The Power of Paint была разработана студентами Технологического института DigiPen, расположенного в городе Редмонд (штат Вашингтон, США). Игра выполнена в жанре платформера-головоломки (платформер — игра, в которой персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам) в виде от первого лица. Геймерам предлагается выступить в роли персонажа, вооружённого краскопультом с необычными красками, которые позволяют герою скользить или отскакивать от поверхности. Впоследствии Valve наняла команду разработчиков для создания механик в Portal 2.

Отметим, что релиз Tag: The Power of Paint состоялся в 2009 году, с этого момента игру можно было скачать бесплатно в сети, но в Steam она появилась только сейчас. Что касается Portal 2, то она вышла 11 лет назад, 18 апреля 2011 года.