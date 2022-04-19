Москва, 19 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пакет двусторонних документов будет подписан в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 19 апреля журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин встретится с Пашиняном. Переговоры, как сообщало ИА REGNUM, будут посвящены в том числе ситуации в Нагорном Карабахе.

«Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов», — сказал Песков.

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