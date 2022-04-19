Сантьяго, , 13:27 — REGNUM Рейтинг неодобрения президента Чили Габриэля Борича в апреле 2022 года вырос на 10% по сравнению с предвыборными рейтингами, достигнув уровня в 51%. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress со ссылкой на результаты опросов статистической службы Pulso Ciudadano.

Габриэль Борич Mediabanco Agencia

Число граждан, одобряющих новое правительство, снизилось на 6,2%. Если на момент инаугурации Борича готовы были поддержать 34% чилийцев, то ко второй половине апреля их количество сократилось до 27,8%.

Более того, 36,8% чилийцев уже выразили готовность проголосовать против принятия новой конституции, референдум по которой запланирован на сентябрь 2022 года, в то время как одобрить её согласны 32,2% опрошенных. Ещё 31% граждан пока не определились.

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