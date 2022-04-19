Кострома, 19 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Директор государственного учреждения «Костромаавтодор» Александр Шведов прокомментировал жалобу на зарплаты ремонтников путепровода в Юбилейном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, рабочие получают «отличное» жалование, а обращение анонима к СМИ может быть фейком.

http://gradkostroma.ru Ремонт путепровода в Юбилейном

«Вывод такой: это всё глупости. Обращение в социальных сетях написал аноним. Кто он? Нам выяснить не удалось. Не нравится зарплата – ну что же, иди ищи другую работу. Зарплата у наших рабочих выше в 1,5 раза средней по Костроме – оклады от 40 до 60 тысяч рублей в зависимости от качества выполненной задачи и квалификации. И с соблюдением Трудового кодекса всё отлично. Недовольных у нас нет. А вообще – анонимные письма даже прокуратурой не рассматриваются. Вопрос закрыт», — сказал Шведов.

Напомним, ранее в социальных сетях от имени рабочих госучреждения было опубликовано анонимное заявление. Они рассказали, что получают от 700 до 2 тысяч рублей за 11-часовую смену и пообещали массовые увольнения, если руководство не примет меры по урегулированию вопроса.

«Костромаавтодор» занимается ремонтом важного в транспортном плане путепровода через железную дорогу в микрорайоне Юбилейном. Сумма контракта, заключенного с костромской администрацией, составила 439 млн рублей. Большую часть средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» город получил из федерального бюджета. По условиям договора все работы должны быть завершены до 31 октября 2023 года. Кроме этого в Костроме производят капремонт моста через реку Чёрную. Оба объекта были построены в 1974 году и не видели капитального ремонта с начала эксплуатации.