Лондон, , 14:11 — REGNUM Топор из фильма «Сияние» режиссёра Стэнли Кубрика выставили на продажу. Об этом сообщил портал Collider 19 апреля.

Безумие Цитата к∕ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

Отмечается, что за вещь на торгах хотят получить не менее $100 тыс., а сам аукцион стартует 20 апреля 2022 года. Примечательно, что в 2019 году реквизит уже выставлялся на торги и был продан за $200 тыс.

Напомним, что картина «Сияние» впервые была показана в 1980 году. Главные роли в хорроре исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.

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