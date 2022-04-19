Лондон, 19 апреля 2022, 14:11 — REGNUM Топор из фильма «Сияние» режиссёра Стэнли Кубрика выставили на продажу. Об этом сообщил портал Collider 19 апреля.
Отмечается, что за вещь на торгах хотят получить не менее $100 тыс., а сам аукцион стартует 20 апреля 2022 года. Примечательно, что в 2019 году реквизит уже выставлялся на торги и был продан за $200 тыс.
Напомним, что картина «Сияние» впервые была показана в 1980 году. Главные роли в хорроре исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.
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