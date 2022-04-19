Новосибирск, 19 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Жители Мошковского района Новосибирской области обратились в прокуратуру, чтобы добиться перерасчёта оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщили в самом ведомстве.

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«Установлено, что «Коммунальное хозяйство» с 21 августа 2017 года по 30 ноября 2021 года произвело начисление платы за коммунальные услуги 75 абонентам села Сокур, перешедших на индивидуальные источники тепловой энергии, без учёта фактически выполненного переустройства», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство направило в жилищную инспекцию требование о проведении надзорных мероприятий в отношении «Коммунального хозяйства». По результатам проверки предприятию выдано 21 предписание о перерасчете платы 55 абонентам на 4 млн рублей.