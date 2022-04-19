Уфа, 19 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Начало навигационного периода запланировано на 22 апреля в Уфе. Об этом 19 апреля сообщил директор службы речных переправ Константин Шахтарин на оперативном совещании в администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Речные кораблики

Он напомнил, что начало навигационного периода в городе совпадает с окончанием весеннего ледохода на реках Белая и Уфа, а также освобождением акватории затона от льда.

«Начало навигации совпадает с началом дачного сезона, поскольку основная масса горожан, пользующихся речными паромными переправами – это садоводы, чьи приусадебные участки расположены в дачных массивах за реками Уфа и Белая», — приводит пресс-служба городской администрации слова Шахтарина.

Он также отметил, что учреждением были подготовлены плавсредства для перевозки жителей из зон затопления.

«Так, при достижении уровня воды в реке Белой выше отметки 6,3 метра – запланирована перевозка населения по маршруту «Козарез — Нижегородка», а при достижении уровня воды в реке Белой до отметки в 8,5 метров будет организована перевозка населения по маршруту «улица Камышлинская — стадион «Водник» и по маршруту «3-я Пристань – набережная возле Монумента Дружбы», — сообщил он.

К весеннему половодью и навигации каждый год подготовку проходят пять единиц несамоходных и 11 единиц самоходных судов.

«На сегодняшний день речные суда, запланированные к работе, имеют полную техническую готовность. Завершены покрасочные работы, ремонт леерного ограждения, привального бруса, ремонт электрооборудования и работы по подготовке судов к сдаче в эксплуатационную готовность», — добавил директор учреждения.