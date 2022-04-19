Махачкала, , 13:14 — REGNUM В ряде регионов России при проведении оперативных мероприятий были обнаружены подпольные оружейные мастерские. Сотрудники ФСБ разоблачили владельцев таких цехов в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оружие © Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Была пресечена деятельность 92 «умельцев» в 33 субъектах Российской Федерации. Оружие гражданского образца они переделывали в боевое.

«Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Среди остальных 30 субъектов РФ, где были выявлены подпольные оружейные цеха, оказались также Крым, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Астраханская, Иркутская области и другие регионы.