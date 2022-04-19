Махачкала, 19 апреля 2022, 13:14 — REGNUM В ряде регионов России при проведении оперативных мероприятий были обнаружены подпольные оружейные мастерские. Сотрудники ФСБ разоблачили владельцев таких цехов в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Была пресечена деятельность 92 «умельцев» в 33 субъектах Российской Федерации. Оружие гражданского образца они переделывали в боевое.
Среди остальных 30 субъектов РФ, где были выявлены подпольные оружейные цеха, оказались также Крым, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Астраханская, Иркутская области и другие регионы.