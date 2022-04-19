Эр-Рияд, 11 декабря, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Саудовская Аравия в ближайшее время возобновит работу кинотеатров на территории страны, после того как будут снят запрет, действовавший более 35 лет, заявили 11 декабря в министерстве культуры королевства, сообщает La Liberation.

По данным ведомства, запрет на работу кинотеатров будет снят с начала 2018 года.

В ведомстве также уточнили, что начата выдача лицензий на кинопоказы.

В рамках амбициозного плана, поддерживаемого наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом, правительство намерено продвигать кинопоказы и другие формы досуга, несмотря на противостояние ультраконсервативных кругов.