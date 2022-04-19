Грозный, , 13:14 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ уже «сегодня» добьют украинских националистов в Мариуполе. Об этом 19 апреля заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

«Мы сегодня с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь». А с остальных населенных пунктов сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра – недолго осталось шайтанам», — сказал он в своем голосовом сообщении.

Кроме того, Кадыров добавил, что затем украинских нацистов будут ловить в Киеве и Харькове, а также уточнил, что его бойцы пойдут за ними, «где бы они не были».

При этом глава Чечни призвал недружественные России страны закрыть границы киевским боевикам и пояснил, что эти преступники убивали детей и женщин, а также российских военных и потому «их Родина не простит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз за счёт новых систем связи.