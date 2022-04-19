Симферополь, 19 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Почти тысяча детей из ЛНР, ДНР и с Украины учатся в школах Республики Крым. Данные 19 апреля привели в пресс-службе администрации Симферополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Прибывших из республик Донбасса и Украины детей зачисляют в симферопольские и во все крымские учреждения среднего и высшего образования — школы, колледжи, институты и университеты. Зачисление осуществляется по документам, удостоверяющим личность. В случае их отсутствия достаточно заявления от родителей или сопровождающих», — рассказала заместитель главы администрации крымской столицы — начальник управления образования Татьяна Сухина.

Она сообщила, что все дети обеспечены учебниками и школьными принадлежностями. Помощь детям в адаптации оказывают психологи. Также в школах организованы дополнительные занятия, прежде всего для младшеклассников.