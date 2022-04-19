Москва, 19 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Все вопросы о появившихся сообщениях в соцсетях о якобы пропавших солдатах-срочниках с крейсера «Москва» нужно задавать Министерству обороны РФ. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Экипаж ракетного крейсера «Москва»

По его словам, всю информацию по ситуации с затонувшим флагманом Черноморского флота РФ крейсером «Москва» выдает Минобороны.

«Всё взаимодействие только по линии Министерства обороны РФ. Кремль не уполномочен что-то сообщать», — уточнил Песков.

ИА REGNUM сообщало ранее, все вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером «Москва», надо задавать Минобороны РФ, заявлял 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков переадресовал вопросы о крейсере «Москва» в Минобороны РФ