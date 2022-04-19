Саратов, 19 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Саратовской области заболеваемость ОРВИ по совокупному населению не превышает уровня эпидпорога. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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За прошедшую неделю (12—18 апреля) в Саратовской области зарегистрировали 10 657 случаев ОРВИ, это меньше предыдущей семидневки на 0,59%. Вирусов гриппа за истекшую неделю не выявлено.

В ведомстве напоминают о важности профилактики заражения гриппом и ОРВИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 550 ковид-пациентов, на амбулаторном — 2159.

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