Донецк, 19 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар сразу по двум районам Донецка – Кировскому и Петровскому. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:25 с украинских позиций в Новомихайловке был обстрелян Кировский район Донецка. Боевики выпустили четыре снаряда калибром 122 мм. Спустя пять минут ещё четыре снаряда попали по мирным кварталам Петровского района.

Ранее украинские войска в ДНР обстреляли Горловку и Ясиноватую.