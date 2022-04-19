Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области сейчас делает всё, чтобы защитить малый бизнес на трассе М-8. Об этом на заседании Яроблдумы заявил глава региона Михаил Евраев.

Prozaq Автодорога М-8 «Холмогоры»

Ранее бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров рассказал, что Упрдор «Холмогоры» требует от хозяев кафе, магазинов и станций технобслуживания, расположенных на автодороге Москва-Архангельск, заключить договор на их присоединение и за свой счёт обустроить подъезды, съезды, примыкания и переходно-скоростные полосы.

В очередной раз вопрос поднял депутат Сергей Хабибуллин.

«Сейчас «Росавтодор» взял и с прошлого года начал ни на новых трассах, которые строятся, а на тех, которые были именно старые трассы, которая была — федералка сейчас есть. Он начал закрывать подъезды к кафе, магазинам и вот уже в Переславском районе это уже 2-3 коснулось магазинов, в том числе которые обеспечивают ближайшие деревни продуктами питания. И они просто берут и закрывают. То есть не изменяют трассу свою. Она как была — так и осталась. Но вы, ребята, сделайте карманы и подъезды. И всё. Сейчас они все предписания 114-ти объектам о том, что до октября месяца там надо вложений денег от 5 до 10 миллионов каждому объекту, чтобы сделать эти так называемые карманы, выезды и заезды, которые бы соответствовали этой федеральной трассе. Я понимаю, что это не ваше решение, но вы можете поговорить с ними хотя бы. Ну, ситуация трудная. Может быть они в сторону уберут как бы это слегка, чтобы не было на данном этапе такой нагрузки на предпринимателей и малый бизнес», — подчеркнул народный избранник.

В ответ Михаил Евраев заявил, что вопрос находится на контроле областных властей.

«Я могу вам сказать, что вопрос не просто там «поговорить». Во-первых, мы им уже занимаемся. Проблема известная, я считаю, что она делится на две части. Первое — это обоснованность их требований, а второе — это неуместность этих требований в настоящий период в любом случае. Понимаете? Поэтому у нас этим занимается Артём Молчанов, зампред правительства. Потому что сейчас говорить малому бизнесу о том, что он должен вложить какие-то большие деньги в то, чтобы сделать всякие разные подъезды, которые стоят недёшево, в любом случае несвоевременно. Это как минимум. Поэтому мы к этому так и относимся», — сказал Михаил Евраев.

Решить вопрос врио губернатора пообещал «в ближайшее время». Сейчас региональное правительство обсуждает это с Федеральной антимонопольной службой и «Росавтодором».