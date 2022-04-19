Кабул, , 13:12 — REGNUM Жители афганской провинции Кандагар устроили демонстрацию под лозунгами «Смерть Пакистану и ISI» (ISI, пакистанская разведка — прим. ИА REGNUM). Протестующие назвали Пакистан «раковой опухолью региона». Демонстрация прошла в знак протеста против авиаударов Пакистана, в результате которых погибли десятки человек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Демонстранты собрались на площади Кандагарских мучеников и заявили, что больше не будут молчать о Пакистане, «враге с чёрной душой».

«Мы не приемлем пенджабского рабства», «Пусть Пакистан будет уничтожен», — скандировали они.

Напомним, семь пакистанских солдат были убиты на прошлой неделе в засаде пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Вазиристане недалеко от афганской границы. Пакистан в ответ нанёс авиаудары по афганским провинциям Хост и Кунар, заявив, что уничтожил десятки пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывшихся в Афганистане.

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Сообщается, что в результате авиаударов погибло по меньшей мере 47 мирных жителей, в основном женщины и дети. По словам представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 погибших были членами одной семьи.

Официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принять меры против лиц, причастных к террористической деятельности в Пакистане и обеспечить безопасность границ.

Пакистан заявляет, что высокопоставленные члены движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрываются в Афганистане. Однако афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это отрицают.

Пакистанские авиаудары в Афганистане и гибель мирных жителей вызвали широкую реакцию. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что пакистанские авиаудары являются нарушением национального суверенитета Афганистана и нарушением международного права.