София, 19 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка сотрудников транспортных предприятий Болгарии пройдет в стране 27 апреля нынешнего года. Об этом 19 апреля сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, наиболее масштабные акции запланированы в Софии, Бургасе, Варне, Велико-Тырново, Смоляне и других крупных городах страны.

По предварительным данным, перевозчики, объединившиеся в так называемый «Протестный союз», требуют снижения цен на топливо и выделения государством дополнительных средств на обеспечение рейсов – как внутри Болгарии, так и за ее пределами.

Как ожидается, в мероприятии примут участие в общей сложности до 10 тыс. человек. По словам организаторов, в том случае, если правительство не выполнит их условия, 18 мая текущего года транспортники перекроют основные автомагистрали и блокируют движение железнодорожного и авиатранспорта по всей Болгарии.