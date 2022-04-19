Бразилиа, , 13:16 — REGNUM В марте 2022 года коронавирусная инфекция и её последствия перестали быть основной причиной смерти в Бразилии. Об этом сообщает новостное агентство PODER360.

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Болезнь вернулась на вершину рейтинга смертности в январе и феврале 2022 года из-за штамма «Омикрон». Со спадом волны смертность от коронавируса снизилась до седьмой позиции, уступив место инфарктам, инсультам, осложнениям респираторно-вирусных инфекций и диабету.

PODER360 опубликовали сравнительный данные о фактической смертности от COVID-19 со средней смертностью по другим причинам за период с 2016 по 2020 годы.

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