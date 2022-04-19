Москва, 19 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Ученики первых классов школ интересуются тем же, что и взрослые. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном изучении истории школьниками младших классов.

По словам пресс-секретаря, Минпросвещения РФ уполномочено принимать соответствующие решения.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что историю в младших классах планируется изучать в рамках других предметов, введения отдельных дисциплин не планируется.