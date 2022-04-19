Москва, , 13:07 — REGNUM Российское Министерство обороны продолжает модернизировать военную инфраструктуру в Арктике. Прошлогодний план перевыполнен на 8%, сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу 19 апреля на коллегии Минобороны.

В Арктике Mil.ru

Он отметил, что в текущем году работы должны быть проведены на 28 объектах. В прошлом году построено 117 зданий и сооружений.

«График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны также заявил об усилении Северного флота из-за резкого возрастания напряженности и угроз в Европе.

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