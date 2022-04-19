Москва, , 13:03 — REGNUM Время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз за счёт новых систем связи. Об этом 19 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, системы связи Вооружённых сил России развиваются с использованием передовых телекоммуникационных технологий. В том числе внедряются элементы искусственного интеллекта.

«Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что войска связи успешно выполняют задачи во время проведения операций за пределами России.

По его словам, были апробированы новые способы организации связи, которые позволяют обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.

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