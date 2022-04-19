Кемерово, 19 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области в честь 100-летия Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) пройдёт международный слёт спасателей. Об этом было сказано на первом совместном заседании по подготовке торжеств, которое провели губернатор региона Сергей Цивилёв и врио министра МЧС России Александр Чуприян.

11.mchs.gov.ru Горноспасатели

«Кузбасс — это центр горноспасателей, поэтому здесь планируем отметить столетие горноспасательной службы, во славу этой Земли. И мы хотим, чтобы праздник МЧС посетили и взрослые, и молодёжь, и целые семьи», — отметил Чуприян.

На слёт соберутся представители МЧС России, международной горноспасательной организации, горнодобывающих предприятий, организаций-производителей горноспасательной техники и ветераны подразделений военизированных горноспасательных частей.