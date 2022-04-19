Вашингтон, 19 апреля 2022, 13:03 — REGNUM Поклонники Halo Infinite выяснили, как геймеры могут посмотреть личный рейтинг (MMR), на основе которого осуществляется подбор игроков. Об этом 19 апреля сообщает журнал PC Gamer.
Пользователь форума Reddit Donutmonkeyman обратил внимание, что Halo Infinite предоставляет игрокам информацию только о командных рейтингах, однако в играх режима FFA (Free-for-all — «каждый сам за себя» или Deathmatch) каждый игрок считается членом своей команды. Он отметил, что, таким образом, игрок, обладающий определёнными навыками и знаниями, может узнать текущее значение своего личного рейтинга. С описанием метода можно ознакомиться в соответствующей публикации на Reddit.
Напомним, второй сезон в Halo Infinite начнётся 3 мая 2022 года. Релиз многопользовательской составляющей игры состоялся 15 ноября 2021 года, одиночная кампания вышла 8 декабря 2021-го.
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