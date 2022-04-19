Вашингтон, 19 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Поклонники Halo Infinite выяснили, как геймеры могут посмотреть личный рейтинг (MMR), на основе которого осуществляется подбор игроков. Об этом 19 апреля сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Игра Halo Infinite

Пользователь форума Reddit Donutmonkeyman обратил внимание, что Halo Infinite предоставляет игрокам информацию только о командных рейтингах, однако в играх режима FFA (Free-for-all — «каждый сам за себя» или Deathmatch) каждый игрок считается членом своей команды. Он отметил, что, таким образом, игрок, обладающий определёнными навыками и знаниями, может узнать текущее значение своего личного рейтинга. С описанием метода можно ознакомиться в соответствующей публикации на Reddit.

Напомним, второй сезон в Halo Infinite начнётся 3 мая 2022 года. Релиз многопользовательской составляющей игры состоялся 15 ноября 2021 года, одиночная кампания вышла 8 декабря 2021-го.