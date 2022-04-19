Барнаул, , 15:32 — REGNUM В Барнауле нацпроект «Жильё и городская среда» поможет выбрать самые актуальные общественные территории для благоустройства в 2023 году. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно как на странице za. gorodsreda. ru посредством авторизации через портал «Госуслуги», так и с помощью волонтёров (по подтверждённому номеру телефона). Также голосование доступно на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее».

Барнаул. Голосование за общественные территории Барнаульская городская дума

Для благоустройства столицы Алтайского края в 2023 году был сформирован список общественных территорий. Это зелёные зоны в разных уголках Барнаула, которые были предложены жителями города и представителями районных администраций. Всего было отобрано 37 пространств. Помимо этого, горожане будут выбирать дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

Всего в Алтайском крае проголосовать смогут жители восьми городов: Барнаула, Бийска, Алейска, Рубцовсак, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Заринска и Славгорода. Из предложенных в общем счёте 95 объектов по итогу для благоустройства в 2023 году в Алтайском крае выберут 13 общественных пространств.

В 2022 году вновь за всеми территориями, участвующими в голосовании, закреплены кураторы в лице депутатов партии «Единая Россия».

«По возникающим вопросам можно обращаться непосредственно к кураторам: такой подход, на мой взгляд, позволит сформировать тесное взаимодействие активистов и власти, получив реализацию проектов, которые сделают наш город и район более уютным», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов.

Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия») напомнил, что в краевом центре уже благоустроены более 10 территорий.

«Среди них: Нагорный парк, парк «Изумрудный», Ленинградская аллея и Аллея по улице Георгия Исакова, зелёная зона и первый в городе пешеходный фонтан на улице Панфиловцев, и другие.

К большому сожалению, средств бюджета, чтобы одномоментно отремонтировать все территории недостаточно, но та работа которая уже проделана говорит о серьёзных финансовых вливаниях изменяемых сотнями миллионов рублей. Жители эту работу видят и по достоинству оценивают!

Рейтинговое голосование, которое продлится до 30 мая, определит победителей среди общественных территорий на очередное благоустройство. Важен каждый голос и мнение каждого человека, имеющего такое право уже с 14 лет», — сообщил он корреспонденту ИА REGNUM.

В поддержку народного голосования АНО «Национальные приоритеты» разработала рекламную кампанию «Влиятельные люди».

«Благодаря участию в этом проекте люди становятся творцами своих городов. Именно горожане — те самые «влиятельные люди», которые способны сами определять, где построить детскую площадку, о которой жители давно мечтали; облагородить парк для пробежек или преобразовать территорию пустыря в уютный сквер для вечерних прогулок.

Отдать свой голос за тот или иной объект — означает внести свой вклад в улучшение качества жизни в родном городе», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Напомним, голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства проходит уже во второй раз в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сам нацпроект стартовал в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря этому проекту создаются новые общественные пространства, оживают скверы и парки. Помимо этого, обновляются дворовые территории, детские и спортивные площадки.