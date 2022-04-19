Москва, 19 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. США и подконтрольные им западные страны затягивают спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, собираясь воевать «до последнего украинца». Об этом 19 апреля заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

Минобороны России Сергей Шойгу

«США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», — сказал он.

Также Шойгу добавил, что действия российских войск на Украине и качество применяемого ими вооружения в очередной раз свидетельствуют о правильности приоритетов строительства ВС РФ, которые определило военно-политическое руководство нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России последовательно выполняют план по освобождению республик Донбасса.