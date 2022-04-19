Грозный, , 13:01 — REGNUM Недружественные России государства не должны пускать на свою территорию украинских националистов. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После мы продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были – мы пойдём за ними. Поэтому пусть наши недружественные государства закрывают границы, не пускают к себе этих шайтанов», — сказал Кадыров в голосовом сообщении.

По его словам, украинские националисты «убивали наших женщин, детей, бойцов»: «Поэтому мы их не простим».