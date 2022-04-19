Буэнос-Айрес, , 13:14 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес выступил 18 апреля за восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой, прерванных экс-президентом Маурисио Макри. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Маурисио Макри Mauriciomacri.com.ar

Соответствующее заявление было сделано Фернандесом во время встречи с президентом Эквадора Гильермо Лассо. Главы государств пришли к выводу о необходимости объединения стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Фернандес также призвал все страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна CELAC укреплять связи с Венесуэлой.

Придя к власти в 2015 году, Маурисио Макри провёл ряд акций против венесуэльского правительства во главе с Николасом Мадуро, а в 2020 году были обнаружены и опубликованы секретные документы Главного управления разведки вооружённых сил Аргентины, в которых говорилось о подготовке совместного с США плана вторжения в Венесуэлу в 2019 году.

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