Оренбург, 19 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Москве задержана бывшая заместитель главы Оренбурга Светлана Золотарева. Об этом сообщают СМИ.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Стоит отметить, экс-чиновница проходит фигуранткой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, по поручению Золотаревой фиктивно на работу в муниципальное автономное учреждение был устроен блогер. Он должен был «гасить» негативную информацию, которая распространялась о Владимире Ильиных – на тот момент мэре Оренбурга.

Напомним, Владимир Ильиных осенью 2021 года досрочно сложил полномочия главы города. Он стал депутатом Госдумы. Светлана Золотарева сейчас является его помощником.